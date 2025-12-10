Abkehr vom serifenlosen Calibri: US-Ministerium führt alte Schriftart Times New Roman wieder ein

US-Außenminister Rubio dreht bei der Schriftart in seinem Haus das Rad zurück. Nun wird wieder Times New Roman genutzt. Die Schrift hatte sein Vorgänger aus guten Gründen abgeschafft.
Zurück zu alten Zeiten: Für offizielle Dokumente des US-Außenministeriums soll ab sofort laut einem Medienbericht wieder die Schriftart Times New Roman genutzt werden - und nicht mehr das Anfang 2023 eingeführte Calibri. Außenminister Marco Rubio hatte dies für seinen Amtssitz angeordnet, wie die „New York Times“ (Dienstag, Ortszeit) berichtet.