Was bedeutet das für Kitas und Schulen?

Abkehr vom PCR-Test in Baden-Württemberg

1 Wie geht es nach einem positiven Schnelltest jetzt weiter? Foto: imago images/MiS/via www.imago-images.de

Nach einem positiven Schnelltest soll es zukünftig im Normalfall keinen PCR-Test mehr geben, sondern einen weiteren Schnelltest. Was bedeutet das für die Abläufe in Kitas und Schulen?









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Kehrtwende in der Teststrategie: Statt PCR-Tests soll eine Infektion nun mit zwei Schnelltests nachgewiesen werden. Wir erklären, was das für den Alltag in Schulen und Kitas bedeutet und wo es noch offene Fragen gibt.