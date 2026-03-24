Abiturtermine 2026: Latein macht den Auftakt – wann stehen die Prüfungen in Deutsch und Mathe an?

Bald wird es ernst für die angehenden Abiturienten im Land. Die schriftlichen Prüfungen starten im April. Wann was geschrieben wird – eine Übersicht über die Termine.
Es sind anstrengende Wochen für angehende Abiturienten in Baden-Württemberg. Die schriftlichen Prüfungen stehen an. Rund 46 000 Schülerinnen und Schüler bereiten sich aktuell auf diese vor, davon besuchen laut Kultusministerium 28 700 das allgemein bildende Gymnasium und 15 200 ein berufliches Gymnasium. Doch wann werden die Prüfungen in den verschiedenen Fächern geschrieben?