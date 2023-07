1 Vanessa Bürkle zeigt einige ihrer sogenannten OptiMasken. Foto: Michael Käfer

Die 19-jährige Fellbacherin Vanessa Bürkle hat eine spezielle Corona-Maske entwickelt, die das Beschlagen von Brillengläsern verhindert. Unser Mitarbeiter hat die Schutzmaske getestet.









Fellbach - Der ultimative Härtetest für die Mund-Nasen-Maske findet am frühen Morgen beim Bäcker im Fellbacher Oberdorf statt. Mit dem Fahrrad bin ich einmal längs und noch dazu bergauf durch die Stadt gefahren, um Brötchen für das Frühstück der Familie zu kaufen. Folglich schnaufe ich beim Betreten des gut temperierten Ladens wie ein asthmatischer Leguan. Üblicherweise verwandelt in einer solchen Situation der durch die Maske nach oben abgelenkte Atem meine Brille in zwei Milchglasscheiben. An diesem Morgen jedoch behalte ich – zumindest optisch – den Durchblick.