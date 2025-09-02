Oberster Schüler-Vertreter: Ein 18-Jähriger aus Waiblingen hat ein Büro in Berlin und gibt viele Interviews

Quentin Gärtner hat gerade Abi gemacht – so nebenher, denn er ist bei der deutschen Schülerkonferenz, hat schon ein wenig studiert, ist politisch aktiv und gibt jede Menge Interviews.
Mit sieben Jahren gibt es wohl nichts Besseres als Spielen, Toben, Blödsinn machen und mit Schulfreunden die Welt entdecken. Bei Quentin Gärtner war das ein bisschen anders. Der junge Mann aus Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) wollte auch spielen und toben, aber er wollte von Anfang an nicht nur die Welt vor der eigenen Haustüre entdecken, sondern auch die in Afrika, Amerika und an allen noch so entlegenen Orten.