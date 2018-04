Umfrage zum Abitur in Stuttgart Wie fandet Ihr das Deutsch-Abi?

Von Riccarda Stiritz 18. April 2018 - 18:37 Uhr

Für das schriftliche Deutsch Abi sind 330 Minuten Zeit. In diesem Jahr konnten sich die Abiturienten unter anderem auch mit der Erzählung „Spuk in Genf“ beschäftigen. Doch für welche Aufgabe haben sich die Schülerinnen und Schüler des Paracelsus-Gymnasium entschieden?





6 Bilder ansehen

Stuttgart - Prüfung, bitte Ruhe! Zum Abitur sind an Stuttgarts allgemeinbildenden Gymnasien 2344 Schüler, davon 708 an privaten Schulen, angemeldet. Traditionell macht das im Fach Deutsch den Anfang. Mit vielen guten Wünschen von Eltern, Verwandten und Freunden sind auch die Schüler des Paracelsus-Gymnasium ins Abitur gestartet. Wir haben die Abiturienten am Mittwoch nach getaner gefragt, wie sie das Deutsch-Abitur fanden.