Abitur am Abendgymnasium Weinstadt: Abi mit 56 Jahren – „Ich hatte eine Heidenangst, zu scheitern“

Zurück auf die Schulbank: Mit 56 Jahren hat Susanne Sarantis ihr Abitur nachgeholt – und besser abgeschnitten als ihre jüngeren Klassenkameraden.

Sie meldet sich heimlich am Abendgymnasium an, stellt sich ihrem Angstgegner Mathe, trinkt Hunderte Liter Kaffee, um wach zu bleiben – und hat drei Jahre lang samstags nie frei. Kein Zuckerschlecken. Susanne Sarantis sitzt mit goldenem Nasenring im schmucklosen Betonbau des Remstal-Gymnasiums in Weinstadt (Rems-Murr-Kreis) und erzählt ihre Geschichte, wie sie es mit 56 Jahren geschafft hat, ihr Abitur zu machen. Es fällt leicht, ihr zuzuhören. Ihre Worte fließen schnell, die Sprache ist bildhaft. Und zwischendurch blitzt immer wieder ein warmes Lächeln auf, das ihre schneeweißen Zähne freilegt.

Es ist ein ungewöhnlicher Weg, den Susanne Sarantis gewählt hat – aber einer, der zu ihr passt. „Ich lasse mich nicht in Schubladen stecken“, sagt sie. „Warum soll man immer den geraden Weg gehen?“ Schon als Kind merkt sie, dass im Leben nicht alles nach Plan läuft. Ihr Vater will sie nach der Grundschule auf die Hauptschule schicken – trotz sehr guter Noten. Ein Riesenschreck für die Zehnjährige. Doch ihre Lehrerin, Frau Beckmann, macht sich stark für das Mädchen: „Sind Sie verrückt? Susanne muss aufs Gymnasium!“ Der Vater gibt schließlich nach.

Die Familie zieht in den Weihnachtsferien nach Weinstadt

Auf dem Gymnasium läuft es ganz gut – bis zur 10. Klasse. Die Familie zieht mitten in den Weihnachtsferien um: von Schwetzingen nach Weinstadt. Ein Schock für Susanne. „Ich fühlte mich wie ein Alien am Remstal-Gymnasium, und den Betonkasten fand ich auch grässlich.“ Hinzu kommt: Der Freund lebt jetzt zig Kilometer entfernt, immer wieder gibt es Streit mit den Eltern, und an der neuen Schule ist man mit dem Stoff schon weiter. Die heute 56-Jährige bringt es auf den Punkt: „Mut verloren, Schule geschwänzt, mäßige Noten eingefahren.“ Schließlich gibt sie auf, macht die zehnte Klasse noch zu Ende – und verlässt das Remstal-Gymnasium.

Wenn Susanne Sarantis von dieser Zeit erzählt, werden die blau-grünen Augen hinter dem Brillenglas ernst. „Das war damals eine andere Susanne“, sagt sie. Eine Phase der Rebellion. Ihr Plan damals: Eine Ausbildung machen – und dann so schnell wie möglich zurück nach Schwetzingen. Die Zeitung ist voll von Stellenanzeigen – am häufigsten werden Zahnarzthelferinnen gesucht. „Also werde ich Zahnarzthelferin“, sagt sie sich.

Rund 40 Jahre später sitzt Susanne Sarantis wieder im Remstal-Gymnasium, wo auch das Abendgymnasium Unteres Remstal untergebracht ist. Noch immer arbeitet sie gerne als Zahnarzthelferin – aber in der braunen Ledertasche, die sie mitgebracht hat, steckt etwas, auf das sie heute besonders stolz ist: ihr Abiturzeugnis.

Heimlich meldet sie sich am Abendgymnasium in Weinstadt an

Dafür hat sie drei Jahre lang gepaukt. Woher die Motivation? „Ich wollte es allen beweisen“, sagt die zweifache Mutter. Vor allem ihrer älteren Tochter. Die hatte mal gesagt: „Mama, du kannst nicht mitreden. Du hast ja nicht mal ein Abi.“

Dieser Satz wird für Susanne Sarantis zur Initialzündung. Sie beschließt, das Abitur am Abendgymnasium Unteres Remstal nachzuholen. Der Entschluss ist gefasst – aber zunächst meldet sie sich heimlich an. „Mathe habe ich in der Schule nie kapiert, ich hatte eine Heidenangst, zu scheitern“, erklärt sie. Doch sie hat Glück: Ihr Mathematiklehrer kann den Stoff verständlich vermitteln – so gut, dass Susanne Sarantis später Mathe sogar als Leistungskurs wählt.

Drei Jahre Ausnahmezustand. Nach Dienstschluss in der Zahnarztpraxis geht es an zwei Abenden pro Woche weiter – sechs Schulstunden lang am Abendgymnasium. „Ich habe bei der Kaffeemaschine gewohnt“, sagt sie. Auch samstags ist Unterricht – das schmerzt besonders: „Ich wollt’ mal wieder ausschlafen und im Garten kruschteln.“ Freizeit? Praktisch nicht mehr vorhanden: „Ich habe gefühlt jeden Tag gelernt.“

Dass sie ihr Abitur mit der Note 1,4 abgelegt hat, macht sie stolz. Das merkt man sofort, als sie ihr Zeugnis aus der Ledertasche zieht und auf den Tisch legt. Alles Einsen – nur in Mathematik eine Zwei. „Ich bin bekennender Streber“, sagt sie und lächelt.

Die Absolventen des Jahrgangs 2025 – Susanne Sarantis (rechts) hat das beste Abitur gemacht. Foto: Abendgymnasium Unteres Remstal

Wenn Susanne Sarantis über ihre Zeit am Abendgymnasium spricht, schwingt ein wenig Wehmut mit. „Es war toll in der Klasse – ich bin auch gerne mit jungen Menschen zusammen.“ Jetzt möchte sie anderen Mut machen, es ihr gleichzutun. Ihr Abitur bezeichnet sie bescheiden als reines Fleiß-Abi. „Ich bin kein typisches Käpsele“, sagt sie. Und warum lohnt sich der ganze Stress? „Wissen ist Macht, es öffnet Horizonte.“

Drei Jahre lang hat ihre Familie zurückstecken müssen. „Mein Mann hat alles getan, um mir den Rücken freizuhalten, sonst wäre es nicht gegangen.“ Das sei ein Privileg – ebenso, dass sie in Teilzeit arbeitet. „Wer 100 Prozent arbeitet und nebenher das Abendgymnasium besucht, vor dem ziehe ich den Hut.“ Längst hat Susanne Sarantis Frieden mit dem Betonkasten geschlossen. „Es ist großartig, dass es hier die Möglichkeit gibt, über den zweiten Bildungsweg Abitur am Abendgymnasium zu machen.“ Und wie geht es jetzt weiter? Das weiß sie noch nicht so genau. „Ich würde gerne zusätzlich zu meinem Job in der Zahnarztpraxis in der Erwachsenenbildung arbeiten“, sagt sie. „Da will ich etwas zurückgeben.“

Die berufliche Zukunft ist nach dem Abitur noch ungewiss

Dann packt sie ihr Abiturzeugnis wieder zurück in die braune Ledertasche. Zum Abschied sagt sie: „Ich hätte das Abi vermutlich schon mit 16 geschafft – wenn ich mich richtig auf den Hintern gesetzt und nicht rebelliert hätte.“

Abendgymnasium Unteres Remstal

Voraussetzungen

Für die Bewerbung am Abendgymnasium Unteres Remstal ist der vorangegangene Abschluss an einer Hauptschule, der Besuch einer Realschule oder der Besuch eines Gymnasiums (ohne Abschluss) notwendig.