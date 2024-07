Abischerz in Kornwestheim: „Schüler-Mafia“ schlägt zum Abschluss zu – Lehrer müssen Schülern frei geben

Abischerz in Kornwestheim

1 Gute Laune am Kornwestheimer Ernst-Sigle-Gymnasium. Am Donnerstag gab es den Abischerz. Foto: Werner Kuhnle

Für alle Seiten gut endete der Abischerz am Kornwestheimer Ernst-Sigle-Gymnasium (Kreis Ludwigsburg) am Donnerstag. Die Abiturienten verabschiedeten sich mit lustigen Aktionen, die Mitschüler bekamen frei und die Lehrer waren gute Verlierer.











Es ist Tradition, dass Abiturienten sich mit einem Knall von ihrer Schule verabschieden. Mit einem Abischerz hat sich auch der diesjährige Jahrgang des Kornwestheimer Ernst-Sigle-Gymnasiums unter dem Motto „MafiAbi“ von Mitschülern und Lehrkräfte verabschiedet. In Anspielung auf ein jüngstes Ereignis an der Schule wurde nach einem Papierregen das Fahrrad eines Lehrers mehrfach angekettet. In Spielen galt es für die Lehrer dann die Schlüssel für ein Schloss nach dem anderen zu erhalten. Dabei waren sie nicht ganz erfolgreich. Sie mussten klein bei geben und der gesamten Schülerschaft den Nachmittagsunterricht erlassen.