1 Die Abiturienten haben alle Schüler mit Wasserpistolen nass gespritzt. Foto: Werner Kuhnle

Am landesweit größten Gymnasium in Marbach haben die Abiturienten am Freitag ihren Abischerz gefeiert. Auch die Lehrer wurden in die Spiele eingebunden und mussten sich mit den Schülern messen. Doch zuvor galt es für alle, einige Hindernisse zu meistern.











Rund 240 Schüler besuchen derzeit die zwölfte Klasse des Friedrich-Schiller-Gymnasiums in Marbach, dem größten in Baden-Württemberg. Knapp die Hälfte der Abiturienten feierte am Freitag ihren Schulabschluss beim Abischerz.