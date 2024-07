Während Taylor Swift (34) auf ihrer "The Eras"-Tour aktuell ihre Fans in Deutschland begeistert, gibt es freudige Nachrichten aus der Heimat: Ihre beste Freundin Abigail Anderson Berard (34) erwartet ein Baby. Das gab die Influencerin auf ihrem Instagram-Account bekannt.

Baby-News mit Swift-Zitat

Sie veröffentlichte ein Bild, auf dem sie eine Packung Käsekräcker knabbert. Sie trägt ein schwarzes Hemd, an dem lediglich ein Knopf geschlossen ist und damit freie Sicht auf den schon deutlich sichtbaren Babybauch gibt. Dazu schreibt sie: "I'm having his babyyyy..." (z. Dt. "Ich bekomme sein Baby"). Damit zitiert sie eine Zeile aus Swifts Song "But Daddy I Love Him" von dem im April erschienenen Album "The Tortured Poets Department".

Kennenlernen am ersten Schultag

Anderson Berard ist schon lange Swifts beste Freundin. Wie der Superstar einst im Interview mit US-Talkmasterin Oprah Winfrey (70) verriet, kennen sich die beiden schon seit der Highschool. "Wir lernten uns kennen, als ich 15 war. Am ersten Schultag saßen wir nebeneinander in Englisch", erzählte Swift. Passend dazu ist ihre beste Freundin auch die Inspirations-Geberin ihres Songs "Fifteen".

Auf Anderson Berards Instagram-Account finden sich auch einige Fotos, die die Freundschaft der beiden Frauen dokumentieren. Es gibt Bilder von gemeinsamen Weihnachtsfesten, aber auch von der Grammy-Verleihung, zu der Anderson Berard ihre berühmte Freundin 2015 begleitete.