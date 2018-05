Abi Ofarim ist tot Sänger stirbt im Alter von 80 Jahren

Von red/AFP 04. Mai 2018 - 14:54 Uhr

Abi Ofarim im Jahr 2010. Der Sänger verstarb nun im Alter von 80 Jahren in München. (Archivfoto) Foto: dpa

Laut übereinstimmenden Medienberichten ist der Sänger Abi Ofarim im Alter von 80 Jahren in München gestorben. Der in Israel geborene Künstler war mit seiner Frau in den 60er Jahren bekannt geworden.

München - Der Sänger Abi Ofarim ist übereinstimmenden Medienberichten zufolge tot. Er starb am Freitag im Alter von 80 Jahren in seiner Wohnung in München-Schwabing nach schwerer Krankheit, wie die Illustrierte „Bunte“ und der Bayerische Rundfunk berichteten.

Der in Isarel geborene Sänger war zusammen mit seiner Frau Esther in den 60er Jahren international bekannt, die beiden gewannen dutzende goldene Schallplatten. Nach der privaten und beruflichen Trennung folgte bei Abi Ofarim ein Absturz mit Alkohol- und Drogenproblemen und einem zwischenzeitlichen Gefängnisaufenthalt.