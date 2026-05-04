Abhängig vom Smartphone?: Drei Jugendliche zeigen uns, was sie am Handy machen – „Das ist echt krass“

Drei Teenager haben aufgeschrieben, wie lange und wofür sie ihr Smartphone oder Tablet nutzen. Zu welchen Ergebnissen sie gekommen sind und was sie über sich selbst gelernt haben.
In Deutschland kommen 15-Jährige im Schnitt auf eine Handyzeit von 48 Stunden in der Woche. Fast drei Viertel der 15-Jährigen verbringen pro Schultag mehr als zwei Stunden nur zu Vergnügungszwecken am Bildschirm. Diese Daten stammen aus einer Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) aus dem Jahr 2025.