Mehr als 4000 Wählerinnen und Wähler haben einer Betreuungsfachkraft ihr Vertrauen geschenkt. Doch auf ihr Amt hat sie offenbar keine Lust – und erscheint deshalb auch nicht mehr.
Keine Lust auf Lokapolitik: Eine AfD-Stadträtin aus Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) hat seit Monaten keine einzige Gemeinderatssitzung mehr besucht. Auch diverse Ausschuss-Termine schwänzte die in einem Altenheim arbeitende Betreuungsfachkraft konsequent. Bei mit dem Amt verbundenen Zusatzverpflichtungen, wie ihrem Sitz im Fachrat für Integration, der Jury für den Barbara-Künkelin-Preis oder dem Aufsichtsgremium der Stadtbau, ließ sich die säumige Kommunalpolitikerin erst recht nicht blicken.