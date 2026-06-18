Abgeschieden bei Bietigheim: Der Künstler, der am liebsten in den Wald geht und malt

Roland Bentz ehrt mit seiner Kunst die Welt der Insekten. Kraft seiner Fantasie erfindet der Maler aus Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) neue Gattungen. Jetzt stellt er aus.

Sobald es warm genug ist, sitzt Roland Bentz im Wald und malt. In der Abgeschiedenheit „seines nahe Bietigheim gelegenen Stückles“ blickt der 76-Jährige direkt auf Waldbäume und erfreut sich an dem natürlichen Licht, das auf seine Kunstwerke fällt und ihnen „eine besondere Lebendigkeit“ verleihe. Zuhause in seinem Atelier gebe es hingegen ein „unnatürliches Kolorit“, hat Bentz festgestellt. Dort arbeitet er lieber an Druckgrafiken. Außerdem erleichtere der Ort im Wald die Begegnung mit Tieren. Menschliche Darstellungen sind in Bentz´ Gesamtwerk nämlich nur ganz wenige zu finden.

Es ist unter anderem die Liebe zu den Insekten, die ihn immerfort zu seinen originellen Werken animiert. Auf meist großformatigen Bildern malt er Motten, Schmetterlinge, Käfer oder Wanzen. Auch mal gehörnte Tiere. Was ihm eben vors Auge kommt und ihn anspricht. „Ich mache Entdeckungen“, beschreibt Bentz seine Motivation, sich einem Motiv zuzuwenden oder eben nicht. Die Verwandlung des realen Objekts auf der Leinwand ist dann kreativ wie überraschend, und hat mit dem impulsgebenden Objekt nicht gar so viel zu tun.

Mit einigen seiner Werke kommt der Künstler am kommenden Samstag, 20. Juni, nach Rielingshausen in den Kunststall am Weidenbach, wo er unter dem Motto „Schillers schwarzer Apfel“ ausstellt und in den Austausch mit den Gästen kommen möchte. Dabei verrät er vielleicht auch, weshalb er den Apfel denn schwarz gemalt hat.

Künstler war sein entschiedener Berufswunsch

Zurück zu den Tieren: Roland Bentz kennt sich gut mit Insekten aus. Schon als Kind hat er sie gesammelt und intensiv studiert. Dennoch wollte er nicht Biologie studieren, sondern ganz entschieden Kunst. „Ich habe schon früh gewusst, dass ich Künstler werden will“, sagt der Bietigheimer, der sich der Natur und ganz besonders dem Wald verschrieben hat, im persönlichen Gespräch, bei dem er pointiert und knitz sowie unaufgeregt erscheint.

Eine derart eindeutige Antwort wie auf seinen Berufswunsch habe es in seinem Leben nicht oft gegeben, erzählt Bentz weiter und schmunzelt gelegentlich, wenn er den „kleinen Roland“ erzählerisch aufleben lässt. Ein Junge, beinahe unterernährt, schüchtern. „Wo ich hinkam, war ich der Kleinste.“ Der Schule habe er nicht viel abgewinnen können. „Ich habe sie einfach abgesessen, oft keine Antworten gegeben.“ Irgendwie sei er schnell zum Einzelgänger geworden. Hausaufgaben machte er durch die strenge Kontrolle der 13 Jahre älteren Schwester.

Nach dem Wunsch seines Vaters hätte er Schumacher werden und in dessen Fußstapfen treten sollen. Aber da war er: der sanfte, jedoch unbezwingbare Widerspruchsgeist, der vielleicht nicht immer einen Plan hatte, aber wusste, was Roland keinesfalls wollte. „Ich hatte eben meine eigene Sicht vom Leben; habe mich durchgesetzt, ohne zu wissen, wo es genau hingeht“, erinnert sich Roland Bentz, der im Sessel sitzt und einen warmen, freundlich-interessierten Blick zeigt. „Die Suche hat lange gedauert – ein verrückter, holpriger Weg“, erinnert er sich. Antworten habe er oft nicht gefunden.

Neugierde und Forschergeist nie verloren

Aber dafür Geschichten. Viele kleine Geschichten, auch rund um seine Werke, die mal gemalt, mal als Radierung deutlich machen, was Bentz unter Kunst versteht. Und die hat er in Karlsruhe studiert. Und zwar ziemlich lange: neun Jahre. Sein Professor war unter anderem Gottfried Meyer, ebenfalls ein eigenwilliger Mann, der nicht am Kunstmarkt teilgenommen und nicht in Galerien ausgestellt habe. „Es war eine Art Vater-Sohn-Verhältnis. Er hat mich immer „mein Junge“ genannt und mich einfach machen lassen.“ Da war der Versuch einer Ausbildung zum Schaufensterdekorateur schon längst Geschichte. „Es hatte gleich Stress gegeben, weil ich nicht eingesehen habe, warum ich den Dachboden aufräumen sollte. Bis heute ist der forschende, neugierige kleine Junge in ihm erhalten geblieben.

Auch Geschichten erzählt er gerne. „Darüber was ich festgestellt habe oder was mir passiert ist.“ Das tut er auch in seinen Büchern. Inzwischen sechs an der Zahl. Dazu zählt auch jenes, dem er den Namen „Without Chili you will die“ gegeben hat und das Geschichten aus seinen diversen Reisen zwischen 1993 und 2019 nach Bhutan aufgreift, wo er auch Kontakt zum Königshaus bekam. Die Königin höchstpersönlich schrieb das Vorwort für sein Buch. Aus jener Zeit stammen auch Gemälde, die auf Bhutaner Daphnepapier – dies wird aus Seidelbast hergestellt – gemalt sind und das gerade die Insekten meiden, weil es giftig sei. „Die Bhutan-Erlebnisse haben meine Bilder plötzlich sehr farbig werden lassen“, sagt Bentz mit einem verträumten Blick in die Vergangenheit. „Die buddhistischen Mönche haben Einfluss darauf genommen.“

Vernissage am 20. Juni

Die Vernissage zu der Ausstellung mit Roland Bentz findet am Samstag, 20. Juni, um 18.30 Uhr im Kunststall am Weidenbach in Marbach-Rielingshausen statt. Weitere Öffnungszeiten sind am 21., 27. und 28. Juni, je von 15 bis 17 Uhr sowie nach Vereinbarung. Die Finissage folgt am 3. Juli um 20 Uhr, ebenfalls mit einem Gespräch mit dem Künstler.