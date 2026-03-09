Abgeordneter aus Stuttgart: FDP-Mann Haag trägt sein Aus mit Fassung – und bleibt im Landtags-VfB-Fanclub﻿

Die FDP verpasst den Einzug in den Landtag. Das bedeutet auch das Aus für den umtriebigen Stuttgarter Abgeordneten Friedrich Haag. Der sieht dennoch Positives.
Viermal Grüne, einmal SPD, einmal AfD – macht zusammen künftig sechs Abgeordnete aus Stuttgart im Landtag von Baden-Württemberg. Die Landeshauptstadt zählt damit einen Vertreter weniger im Parlament als bisher. Dabei gab es einige Wechsel. Auf der Strecke geblieben ist auch FDP-Mann Friedrich Haag – weil seine Partei den Einzug in den Landtag trotz anderslautender Wahlumfragen nicht geschafft hat.