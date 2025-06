Abgeordnete aus Stuttgart: Das ist die Frau, die auf Cem Özdemir im Bundestag folgt

1 Simone Fischer (Grüne) aus Stuttgart bei ihrer ersten Rede im Bundestag. Foto: imago/Political-Moments

Sie hat den Wahlkreis von Cem Özdemir übernommen und ihn ganz knapp gewonnen. Jetzt sitzt die Grüne Simone Fischer seit März im Bundestag – als erste kleinwüchsige Abgeordnete.











Link kopiert



Als sie sechs Jahre alt ist, soll Simone Fischer eingeschult werden. Allerdings darf sie nicht mit ihren Freunden aus dem Kindergarten auf eine Schule gehen. Sie soll auf eine andere, die 90 Kilometer von ihrer Heimat Buchen im Odenwald entfernt ist – eine Sonderschule. Ihre Eltern wehren sich, stellen Anträge, ärgern sich mit Behörden herum. Ein ganzes Jahr dauert es am Ende. Mit sieben Jahren darf Simone Fischer in die Regelschule, so erzählt sie es heute.