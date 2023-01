1 Die einzelnen Komponenten der Testkits können unterschiedliche Ablaufdaten haben. Foto: Alexandre.ekb / shutterstock.com

Während Coronatests zu Beginn der Pandemie Mangelware waren, liegen sie heute zuhauf in deutschen Haushalten. Viele dieser Tests haben ihr Haltbarkeitsdatum mittlerweile überschritten, was aber nicht zwingend heißt, dass sie nicht mehr brauchbar sind.

Darum sollte man Tests nicht gleich wegwerfen

Die amerikanische Gesundheitsbehörde FDA empfiehlt zwar, abgelaufene Coronatests nicht mehr zu verwenden, da sich einzelne chemische Komponenten mit der Zeit zersetzen und zu ungenauen Testergebnissen führen könnten. Aber da die einzelnen Bestandteile oftmals zusammen in einer Verpackung geliefert werden, sieht man zunächst nur das Haltbarkeitsdatum des Gesamtpakets. Öffnet man jedoch die Verpackung, stellt man fest, dass die einzelnen Bestandteile zum Teil abweichende Haltbarkeitsdaten haben. Diese liegen mitunter sogar weiter in der Zukunft als die der Gesamtverpackung. Insofern könnte man sich aus den einzelnen Komponenten wiederum ein ganzes Testkit zusammenbauen, dessen Haltbarkeitsdatum noch nicht überschritten ist.

Ablaufdaten teilweise verlängert

Die FDA hat auf ihrer Webseite außerdem eine Liste mit in den USA zugelassenen Coronatests veröffentlicht, deren Haltbarkeitsdatum aufgrund neuer Daten verlängert wurde. Darunter befinden sich auch einige Testkits, die in Deutschland erhältlich sind. Es könnte also sein, dass die Tests ein altes Ablaufdatum aufgedruckt haben, das mittlerweile verlängert wurde. Die Liste mit den betreffenden Testkits können Sie unter diesem Link auf Englisch einsehen.

Im Zweifel neuen Test verwenden

Auch wenn ein abgelaufener Corona-Test nicht unbedingt nutzlos geworden ist, kann es im Zweifelsfall dennoch Sinn machen, einen neuen zu kaufen oder sich offiziell testen zu lassen. Insbesondere dann, wenn die Gesundheit von vulnerablen Menschen auf dem Spiel steht, sollte man kein Risiko mit abgelaufenen Tests eingehen.