Abgang des Tech-Milliardärs: Elon Musk verlässt die politische Bühne

Mit dem Abgang Musks von der politischen Bühne endet ein schillerndes Kapitel einer zunehmend problematischen politischen Verbindung. Sie hat dem Beginn der zweiten Amtszeit von US-Präsident Donald Trumps den Stempel aufgedrückt. Musk wurde zur Symbolfigur der rücksichtslosen Politik des bürokratischen Kahlschlags unter Trump. Als Chef einer am Kongress vorbei installierten Institution, die sich Behörde für Regierungseffizienz (Doge) nennt, machte sich Musk mit brachialen Methoden zum Feindbild zigtausender Regierungsmitarbeiter. Zwölf Prozent der insgesamt 2,3 Millionen Bundesbediensteten fielen seiner Kündigungswut zum Opfer, die er gerne mit der Kettensäge in der Hand dokumentierte. Mit ihnen wurden ganze Ministerien, Behörden und Institutionen abgeschafft oder bis an den Rand Arbeitsfähigkeit verkleinert: Die USAID, die unabhängige Entwicklungsbehörde etwa, oder der Auslandssender Voice of America. Der Doge-Chef prahlte, er habe dem Staat durch diese beispiellose Entlassungswelle Ausgaben in Höhe von 160 Milliarden Dollar erspart.