Abgang beim VfB: Jacob Bruun Larsen zieht weiter – und der VfB profitiert

Während der Transfer-Poker um VfB-Stürmer Nick Woltemade noch andauert, gibt es einen anderen Abgang bei den Weiß-Roten zu vermelden. Erst im Januar 2025 war der 25-jährige Jacob Bruun Larsen von der TSG 1899 Hoffenheim zum VfB Stuttgart zurückgekehrt, für den er bereits in der ersten Hälfte des Jahres 2018 aufgelaufen war. Nun geht es für den Stürmer und Flügelspieler bereits weiter auf die Insel. Neuer Klub ist der FC Burnley, der ihn vom Bundesligisten verpflichtet hat.

Ursprünglich war Bruun Larsen für 1,8 Millionen Euro von der TSG nach Stuttgart gewechselt. Nun kassieren die Schwaben eine Ablösesumme in Höhe von fünf Millionen Euro – ein lukrativer Deal, der dem VfB trotz des schnellen Abschieds wirtschaftlich nicht ungelegen kommen dürfte.

Nach rund einem halben Jahr beim VfB zieht es den Dänen weiter. Foto: VfB Stuttgart

Wie der VfB in einer aktuellen Pressemitteilung mitteilt, verlief Bruun Larsens Comeback eindrucksvoll: Bereits vier Tage nach seiner Vorstellung am 8. Januar feierte er beim Auswärtsspiel in Augsburg sein Debüt und steuerte seinen Teil zum 1:0‑Erfolg bei. Nur drei Tage später stand er im Heimspiel gegen RB Leipzig in der Startelf, erzielte den wichtigen 1:1‑Ausgleich und feierte anschließend den 2:1‑Sieg gemeinsam mit Fans und Team in Cannstatt, so der VfB.

Insgesamt absolvierte er in der Rückrunde der Saison 2024/25 16 Pflichtspiele für den VfB, erzielte ein Tor und legte einen Treffer auf. Nun heißt es Abschied vom „wilden Süden“ – denn zur neuen Saison zieht es ihn in die Premier League.

Statement vom VfB

Fabian Wohlgemuth, Vorstand Sport beim VfB, kommentiert: „Jacob wurde nach seinem Wechsel im Januar auf Anhieb zu einem wichtigen Faktor für unsere Mannschaft. In bester Erinnerung ist uns allen sein Treffer beim Heimsieg in der Bundesliga gegen RB Leipzig. Mit der Möglichkeit, in die Premier League zu wechseln, hat sich Jacob nun eine neue Perspektive eröffnet, so dass er mit dem Wunsch nach einer Veränderung auf uns zugekommen ist. Wir haben dem Transfer zugestimmt, weil die entsprechenden Rahmenbedingungen erfüllt wurden und wünschen Jacob und seiner Familie nun alles Gute und viel Erfolg für die Zukunft.“

Zweites Kapitel bei den Schwaben

Dies ist bereits Bruun Larsens zweite Station in Stuttgart: Als 19-Jähriger spielte er in der Saison 2017/18 auf Leihbasis viermal für den VfB – damals noch als „Youngster“.