Überraschend stark in die Bezirksliga-Saison gestartet ist der FC Marbach. „Da war sicher noch ein bisschen Euphorie dabei“, sagt Trainer Matteo Battista, der das Team über die Aufstiegsrelegation (2:0 gegen die Spvgg Besigheim) in die neue Spielklasse geführt hat. Außerdem sei es gelungen, die Neuzugänge gut zu integrieren. Zudem sei seine Mannschaft häufig bis an ihre Grenzen gegangen und habe sich mit Siegen belohnt. „Das 1:0 gegen Lomersheim ist mir vor allem in Erinnerung geblieben“, so Battista, „das war so ein Highlight.“

Nachdem der FC anfangs also überraschend oben mitmischte und stellenweise sogar Tabellenführer war, steht er in der Winterpause auf Tabellenplatz neun. Den Schwung vom Saisonbeginn konnten die Marbacher nicht über die erst Hälfte der Spielzeit aufrechterhalten. „Man muss da aber auch das komplette Jahr sehen“, so Battista. Aufgrund der Relegation sei die Sommerpause extrem kurz gewesen und habe so nur wenig Zeit zur Erholung geboten. „Außerdem haben wir gegen Ende der Hinrunde gar nicht so schlecht gespielt“, fügt der Übungsleiter hinzu, „wir haben nur sehr viele Chancen liegen lassen und hinten raus zu oft einfache Gegentore kassiert“.

Auch Michele Coiro verlässt den FC

So kam es, dass der FC in den abschließenden fünf Partien des Jahres lediglich einen Zähler holte und im Tableau abrutschte. „Aber ganz ehrlich: Wenn wir am Ende irgendwo zwischen Platz sieben und neun landen, ist das genau das, was wir uns am Anfang ausgerechnet haben“, sagt Battista. Mit dem Kader sei das auch absolut realistisch. Wenn er einen Knackpunkt nennen müsse, dann sei das vielleicht die Partie gegen den SV Kornwestheim gewesen. Die hatte sein Team zwar 1:0 gewonnen, nach dem späten Treffer hatte es nach einer Tätlichkeit von Marbachs Luca de Capua jedoch tumultartige Szenen gegeben. „Das ist schon hängengeblieben“, so Battista.

Im Winter hat es nun ein paar Veränderungen gegeben beim Marbacher Personal – und die muss der Verein erst einmal verkraften. So haben Angelo und Luca de Capua den Club verlassen. Mit ersterem verliert der FC seinen zweitbesten Torschützen (sechs Treffer sowie drei Vorlagen). Inzwischen ist die Rückkehr der Brüder zum TSV 1899 Benningen offiziell. „Schade, dass sie nach einem halben Jahr schon wieder gehen“, sagt Battista, „wir haben sie in einigen Gesprächen versucht, zum Bleiben zu überreden.“ Auch Michele Coiro wird den Marbachern nicht mehr zur Verfügung stehen. Wohin es ihn zieht, ist nicht bekannt.

Lukas Schulz kommt von 08 Bissingen II

Fakt ist, dass der FC nach Ersatz sucht, und ihn in Person von Lukas Schulz schon gefunden hat. Der 19-Jährige kommt vom Ligakonkurrenten FSV 08 Bietigheim-Bissingen II und ist auf der rechten und linken Seite offensiv sowie defensiv einsetzbar. „Er ist ein guter Eins-zu-eins-Ersatz für Luca de Capua“, lobt Matteo Battista den jungen Akteur, der zuvor drei Wochen in Marbacher Reihen mittrainiert hatte. Was weitere Neuzugänge angeht „halten wir Augen und Ohren offen“, so Battista. Aber in der Winterpause sei es extrem schwierig, gute Spieler zu bekommen, vor allem in der Offensive.

Die Rückrunde startet am 19. Februar um 14.30 Uhr mit dem Spiel gegen den SV Perouse. Zum Saisonstart hatte das Battista-Team im Waldenserort mit 2:1 gewonnen.

Trainingsauftakt und Testspiele

Trainingsauftakt

Der FC Marbach steigt am 15. Januar wieder ins Training ein.

Testspiele

In der Winterpause stehen beim FC fünf Vorbereitungsspiele im Kalender. Am Sonntag, 22. Januar, 14.30 Uhr, beim FSV Waiblingen, am Sonntag, 29. Januar, 14 Uhr, gegen den TSV Asperg, am Sonntag, 5. Februar, 14 Uhr, gegen den VfL Brackenheim, am Donnerstag, 9. Februar, 19.30 Uhr, beim TSV Ludwigsburg und am Sonntag, 12. Februar, 14 Uhr, beim TV Oeffingen.