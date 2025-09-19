Abgabe von Medikamenten: Mehr Kompetenzen für Apotheker? Warkens Plan wäre ein Dammbruch

Es ist keine gute Idee, Apothekern das Recht einzuräumen, verschreibungspflichtige Medikamente eigenverantwortlich abzugeben, meint unser Berliner Korrespondent Norbert Wallet.
Im Haifischbecken der Gesundheitspolitik geht es nicht immer um die Sache, sondern oft um handfeste Interessen. Verteilungskämpfe stehen fast täglich auf dem Spielplan. Auch eine aktuelle Debatte ist davon grundiert: Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) will es Apothekern ermöglichen, bestimmte verschreibungspflichtige Medikamente eigenverantwortlich an Patienten abzugeben. Sie denkt dabei etwa an Arzneien für Chroniker oder Medikamente für leichte Fälle wie Erkältungen oder Infekte. Die Ärzte laufen dagegen Sturm.