Folgenschwere Infektionen in Backnang Coronafälle in Kita und Asylheim

Zwei neue Coronafälle in Backnang haben am Dienstag und Mittwoch einige Konsequenzen nach sich gezogen: Eine Kindertagesstätte wurde vorsorglich komplett geschlossen, zehn Bewohner eines Heims für Geflüchtete sind jetzt in Quarantäne.