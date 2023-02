Abflug in die USA nach New York?

1 "Der Bergdoktor": Dr. Martin Gruber (Hans Sigl) will in die USA fliegen... Foto: ZDF / Erika Hauri

Mit der Folge "Der Weg zurück" endet die aktuelle "Bergdoktor"-Staffel. Ein großer Abschied kündigte sich an. Doch wie geht es wirklich nach dem Finale weiter?









Die letzte Episode der 16. Staffel der beliebten Arztserie "Der Bergdoktor" (seit 2008) wird am heutigen Donnerstag (23.2., 20:15 Uhr, ZDF) ausgestrahlt. Und eines sei vorab verraten: "Der Weg zurück" hält ein dramatisches Ende bereit.

Darum geht's in der finalen "Bergdoktor"-Folge

Bevor Dr. Martin Gruber (Hans Sigl, 53) Ellmau verlässt, will er noch die Knochenmarktransplantation bei Katharina Schober (Sarina Radomski, geb. 1987) begleiten. Doch dann gibt es Probleme mit der Spenderin. Überraschenderweise stellt sich Katharinas Schwester Melanie (Leonie Rainer, 33) als Spenderin heraus. Die beiden haben sich acht Jahre lang nicht gesehen. Melanie will den Eingriff schnell hinter sich bringen, aber plötzlich bekommt sie selbst gesundheitliche Probleme. Die Transplantation ist somit akut gefährdet. Zugleich stellt Martin verwundert fest, dass Melanie so schnell wie möglich wieder nach Bremen zurück möchte, wo sie seit ihrem Weggang aus Ellmau lebt. Katharina ist nicht sehr begeistert darüber, dass ausgerechnet ihre jüngere Schwester ihre Spenderin sein soll. Gegen ihren Willen hatte die Mutter der beiden, Gisela (Kirsten Block, geb. 1960), Melanie um Hilfe gebeten. Martin weiß, wie schwierig die Suche nach einer geeigneten Spenderin ist. Warum tun sich die beiden Schwestern so schwer miteinander?



Was seine eigene Familiensituation betrifft, scheint es, als habe Martin aufgegeben. Sein Bruder Hans (Heiko Ruprecht, 50) ist unversöhnlich und verweigert jegliche Aussprache mit ihm. Martin hat den Gruberhof verlassen, aber immer deutlicher macht sich bei ihm das Gefühl breit, dass es besser wäre, ganz von Ellmau wegzugehen. Deshalb sucht er eine Nachfolgerin für seine Praxis und für sich ein Apartment in New York. Dort lebt Franziska (Simone Hanselmann,43) mit dem gemeinsamen Sohn. Wie lange Martin bleiben will, weiß er noch nicht. Weder seine Mutter Lisbeth (Monika Baumgartner, 71) noch Tochter Lilli (Ronja Forcher, 26) können ihn zum Bleiben überreden. Entsprechend angespannt ist die Stimmung auf dem Gruberhof. Lisbeth fühlt sich alleingelassen, hilflos und ist mehr als verzweifelt.

Als Martin Gruber in einen Flieger in Richtung USA steigt, kommt eine Nachricht, die ihn umkehren lässt...

Wie geht es beim "Bergdoktor" weiter?

Seit einiger Zeit wird geunkt, dass eine beliebte Figur aus der Serie aussteigen wird. Tatsächlich sieht es am Episodenende nicht gut aus. Ob die Person aus dem Koma erwachen wird, lassen die Serienmacher allerdings offen.

Wie es an diesem Krankenhausbett weitergegangen ist, erfahren die Fans aber sicherlich in der nächsten Staffel. Und die soll schon bald gedreht werden: "Die Dreharbeiten zur neuen Staffel starten voraussichtlich Ende April", so die Presseagentur. Mindestens Hans Sigl wird dann auch wieder dabei sein. Wer noch? "Einen Twist finden die Drehbuchautoren doch immer...", heißt es dazu.

Ob es nach der ziemlich düsteren 16. Staffel dann endlich mal wieder eine neue Liebe für Dr. Martin Gruber geben wird, dazu sagte er im Interview mit spot on news: "Ach, eine neue Liebe ist wie ein neues Leben... diese Staffel wird enden und die nächste wird kommen und wir sind gespannt, was dann so alles passieren wird..."

Was kommt jetzt auf dem Sendeplatz?

"Der Bergdoktor" ist also vorerst Geschichte. Doch der Donnerstagabend gehört weiterhin Lebensrettern in malerischer Bergkulisse, denn am 2. März startet die neue Staffel "Die Bergretter" um 20:15 Uhr im ZDF. Los geht es mit der der ersten von sechs Episoden, "Um jeden Preis".

Die Handlung: Sylvia Redl (Julia Stinshoff), die Chefin einer Salzburger Schnapsbrennerei, wird vermisst. Als Markus Kofler (Sebastian Ströbel) mit ihrem Schwager Georg Haas (Leopold Hornung) nach ihr sucht, wird klar: Der Mann verschweigt etwas...