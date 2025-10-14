Abfallwirtschaft im Landkreis: Müllgebühren im Kreis Ludwigsburg bleiben konstant – Erhöhung ab 2029 möglich

Die Restmüll-Leerungsgebühren steigen im kommenden Jahr, dafür werden Haushalte über die Jahresgebühr entlastet. Damit soll auch ein Anreiz zur Müllvermeidung gesetzt werden.
Auf den ersten Blick wirkt es etwas skurril: Die Gebühren für die Entleerung des Restmülls steigen im Landkreis Ludwigsburg im kommenden Jahr. Gleichzeitig sollen aber die Jahresgebühren sinken. Unterm Strich soll ein durchschnittlicher Vier-Personen-Haushalt damit ungefähr dieselben Abfallgebühren zahlen wie 2025. Warum also nicht gleich alles beim Alten belassen?