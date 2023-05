Abfallgebühren in Stuttgart

1 Für das Verbrennen von Abfall fällt vom nächsten Jahr eine Abgabe an. Damit werden auch die Stuttgarter vermutlich mehr für die Müllabfuhr bezahlen müssen. Foto: dpa/Bernd Weissbrod

Schon wieder gibt es Gebührenerhöhungen: Diesmal beim Restmüll. Der Grund ist der Klimaschutz und eine geplante CO2-Abgabe für Müllverbrennungsanlagen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











In der Müllverbrennungsanlage Münster werden jährlich 450 000 bis 480 000 Tonnen Müll verbrannt. Für jede Tonne gemischten Hausmüll, bei der etwa eine Tonne CO2 entsteht, wird nach einem Beschluss der Ampel-Koalition in Berlin ab dem nächsten Jahr eine Klimaabgabe von 35 Euro fällig. Der Preis steigt dann schrittweise bis zum 1.1. 2026 auf 65 Euro pro Tonne an.