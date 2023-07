Abfallentsorgung in Ludwigsburg

1 Bürger in Mehrfamilienhäusern bekommen fürs Glas Abfalltonnen, für Einfamilienhäuser gibt es Sammelkörbe. Foto: Ralf Poller/Avanti

Neue Mülltonnen, neue Abfalltrennvorgaben: Im Kreis Ludwigsburg wird das System Rund und Flach zum Jahreswechsel abgeschafft. Doch die Bevölkerung muss einige Beschwernisse hinnehmen.









Kreis Ludwigsburg - Dass der Landkreis Ludwigsburg vor gravierenden Änderungen bei der Müllabfuhr steht, ist unschwer zu erkennen. Gelbe Mülltonnen stehen in Reih und Glied am Straßenrand – nicht weil sie geleert werden sollen, sondern weil die Hauseigentümer und -verwaltungen nicht wissen, wohin damit. Blaue Plastikbehälter stehen tagelang an den Hauswänden, weil nicht ersichtlich ist, dass auch sie zum Abfuhrsystem gehören. Fürs Verteilen der mehr als 300 000 Behältnisse zeichnen die Unternehmen Prezero aus Asperg und Kurz-Entsorgung aus Benningen verantwortlich. Ein Blick auf den Stand der Dinge.