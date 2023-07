Abfall in Ludwigsburg

1 Übervolle Müllbehälter, hier eine Aufnahme in Kornwestheim von Ende Januar, ärgern die Bürger im Kreis Ludwigsburg weiterhin. Foto: Marius Venturini

Es nimmt kein Ende: Im Kreis Ludwigsburg werden die Mülltonnen wieder nicht geleert. Die Reklamationen häufen sich erneut. Jetzt werden erste Anwohner aktiv. Sie überlegen, was sie gegen die Schlamperei unternehmen können.









Margret Both ist so langsam richtig sauer – und dürfte damit nicht allein dastehen. Denn seit Wochen bleiben Restmüll- und Biotonnen nicht nur bei ihr, sondern im kompletten Landkreis Ludwigsburg, wieder ungeleert am Straßenrand stehen. Mal kommt der Entsorger zwei, drei Tage später, mal fällt die Leerung ganz aus. „Das ist ein richtiges Trauerspiel“, sagt die 70-Jährige, für die der nicht abgeholte Müll neben einer vollen Tonne noch ein weiteres Nachspiel hat. Denn ebenso wie einige ihrer Nachbarn hat Margret Borth seit circa einem Jahr eine Firma beauftragt, die die Tonnen regelmäßig nach der Leerung putzt. Sind die Tonnen voll, fährt das Unternehmen weiter und kommt nicht noch einmal vorbei. Auf den Kosten bleibt die Frau, die im Remsecker Stadtteil Aldingen lebt dennoch sitzen. Neun Euro sind das pro Reinigung. Und das stinkt ihr gewaltig. Ebenso wie die Reaktion der Abfallverwertungsgesellschaft des Landkreises Ludwigsburg (AVL).