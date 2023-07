So teuer ist die Müllentsorgung

Abfall in der Region Stuttgart

1 Für die Entsorgung des Restmülls müssen die Haushalte in der Region in diesem Jahr mehr bezahlen. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Im neuen Jahr wird vieles teurer. Auch für die Abfallentsorgung müssen die Haushalte in der Region Stuttgart mehr ausgeben. Doch die Tarife für die Müllabfuhr unterscheiden sich beträchtlich, wie der Vergleich der Landkreise zeigt.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Alles wird dieses Jahr teurer. Auch die Müllabfuhr. Doch nicht überall in der Region: Während Stuttgart und die Kreise Esslingen, Göppingen und Böblingen teils kräftig an der Gebührenschraube drehen, müssen die Haushalte in den Kreisen Ludwigsburg und Rems-Murr für die Entsorgung von Bio- und Restmüll nicht mehr bezahlen als bisher. Woran liegt das?