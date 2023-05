11 Die Mülltonnen in und um Ludwigsburg quellen vielerorts über. Foto: Simon Granville

Die Technischen Dienste Ludwigsburg machen den Job der Entsorger mit, um Abfallberge abzubauen. Die Rattengefahr ist unterdessen noch nicht groß – was sich ändern könnte.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Kreis Ludwigsburg - Mit den Ratten, sagt Siegfried Schier, sei es nicht wie mit den Menschen. Soziale Belange, Kita-Platz-Aussichten, der Klimaschutz und Wertegebilde spielen da eher keine Rolle. „Wenn genug zu fressen da ist, pflanzen sie sich fort“, so der Vorsitzende Südwest des Deutschen Schädlingsbekämpfer-Verbandes, der eine entsprechende Firma in Flein (Kreis Heilbronn) betreibt. „Da sind sie wenig zurückhaltend.“ Genug zu fressen auch über ihre üblichen Nahrungsquellen hinaus – meist sind sie in der Kanalisation aktiv – finden die Nagetiere prinzipiell derzeit in den Kommunen im Landkreis.