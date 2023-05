Abfahrtsklassiker in Kitzbühel

1 Hans Grugger hat sich nach dem Sturz eine wunderbare Existenz aufgebaut. Foto: picture alliance / dpa/Robert Parigger

Vor elf Jahren stürzte der Österreicher Hans Grugger auf der legendären Streif in Kitzbühel schwer. Er hat großes Glück gehabt. Heute ist er froh, dass sein Körper wieder funktioniert.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Noch kein Abfahrtsrennen war in Kitzbühel absolviert – doch schon zeigte die Streif ihre böse Fratze. Der deutsche Abfahrer Josef Ferstlwar am Mittwoch im Training schwer gestürzt und musste mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. „Wenn der Helikopter kommt, ist das nie ein gutes Zeichen“, ahnte Ferstls Teamkollege Dominik Schwaiger – aber er sollte glücklicherweise nicht recht behalten. Ferstl kam bei seinem schweren Sturz mit einer Abschürfung an der Nase, ein paar Prellungen und dem Schrecken davon. „Ich bin froh, dass der Sturz glimpflich verlaufen ist“, sagte der Bayer.