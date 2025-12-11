Im Training zur ersten Abfahrt dieses Winters stürzt die Schweizerin Gisin schwer, ein Helikopter fliegt sie weg. Am Abend gibt es ein Update von der zweimaligen Olympiasiegerin.
St. Moritz - Die Schweizer Skirennfahrerin Michelle Gisin ist im Training zur Weltcup-Abfahrt von St. Moritz schwer gestürzt und hat sich dabei an der Halswirbelsäule verletzt. Die 32-Jährige kam bei hoher Geschwindigkeit vor einer Linkskurve zu Fall und krachte heftig in den Fangzaun. Nach einer Erstversorgung wurde sie mit einem Helikopter in das Krankenhaus von St. Moritz gebracht - von dort ging es später weiter in eine Spezialklinik nach Zürich.