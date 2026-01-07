Mit einem Klick sollen die Sorgen weg sein. Das versprechen Zaubersprüche, die online angeboten werden. Was die schnellen Problemlösungen mit Spaß, Manipulation und den Krisen der Welt zu tun haben.
Paris - Schutz vor Unheil, die Liebe des Angeschmachteten oder Erfolg im Beruf - all das wird auf Onlineplattformen durch Zaubersprüche versprochen. Angeboten wird die vermeintliche magische Abhilfe auf Etsy, Instagram und Co. teils für Kleinstbeträge, mitunter aber auch für Hunderte Euro. Über ein Geschäft, das sich zwischen Spaß am Ausprobieren, der Sehnsucht nach Kontrolle und Abzocke bewegt.