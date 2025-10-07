Aber Tagessieg geht ans ZDF: Promi Big Brother startet mit guten Quoten

Mächtige Konkurrenz am Montagabend für die Auftaktfolge von "Promi Big Brother": Die neue Staffel musste sich gegen Günther Jauch und "Wer wird Millionär?" sowie gegen "Die Höhle der Löwen" behaupten. Mit beachtlichem Erfolg.
Am Montagabend startete in Sat.1 die neueste Staffel "Promi Big Brother". Und obwohl sich das Format gegen starke Konkurrenz auf den anderen Kanälen behaupten musste, bescherte die Show dem Sender respektable Quoten. Laut "AGF Videoforschung" schalteten insgesamt 1,42 Millionen Zuschauer zum Live-Einzug von Jimi Blue Ochsenknecht (33) ein. Damit übertraf man sogar die Quote der letztjährigen Auftaktshow. Bei den marktrelevanten Zuschauern im Alter zwischen 14 und 49 Jahren schauten immerhin noch 530.000 Menschen zu. Bedeutet: ein ziemlich ordentlicher Marktwert von 13,1 Prozent.