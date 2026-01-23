Die spanische Justiz hat eine Anzeige gegen Julio Iglesias wegen sexueller Nötigung und Menschenhandel abgewiesen und zu den Akten gelegt - allerdings nicht, weil sie den 82-Jährigen entlastet.
Die spanische Justiz wird die schwerwiegenden Vorwürfe gegen den Weltstar Julio Iglesias (82) vorerst nicht weiterverfolgen. Wie die Staatsanwaltschaft laut Medienberichten am Freitag mitteilte, wurde eine Anzeige wegen sexueller Nötigung und Menschenhandels zu den Akten gelegt. Der Grund ist jedoch keine Entlastung des Sängers, sondern eine Frage der Zuständigkeit.