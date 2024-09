Abenteuerreise um die Welt: Eine Familie fährt im Oldtimer-Lkw bis nach Indien

11 Familienfoto in der Wüste Lut: die Umbach-Spelz’ mit ihrem Oldtimer-Lkw Bolle. Foto: Familie Umbach-Spelz

Mit Tochter und Hunden im Oldtimer-Lkw um die Welt: Familie Umbach-Spelz aus Ditzingen-Heimerdingen reist auf ihre ganz eigene Art. Land und Leute begeistern sie. Ihre Abenteuer haben sie inspiriert, ein Kinderbuch zu schreiben.











Link kopiert



Ob in der Türkei, im Iran, in Pakistan oder Indien – Familie Umbach-Spelz aus dem Ditzinger Stadtteil Heimerdingen fragt die Einheimischen immer dies: Was wollt ihr uns von eurem Land zeigen? Dabei halten sie den Menschen ihre Karte hin, auf der die wiederum schöne, besondere, wichtige Orte, Sehenswürdigkeiten markieren.