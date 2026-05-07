Kirgisistan gilt als Geheimtipp für Naturreisende: Mehr als 90 Prozent des Landes sind von Bergen geprägt, dazu kommen ursprüngliche Landschaften und lebendige Nomadenkultur. Wer echte Abenteuer sucht und fernab vom Massentourismus reisen will, findet hier eine faszinierende Alternative.
Kirgisistan zählt zu den letzten großen Abenteuerzielen Eurasiens. Das zentralasiatische Land setzt gezielt auf Naturtourismus und hat dafür auch die besten Voraussetzungen: Mehr als 90 Prozent der Fläche sind von Gebirgen geprägt. Statt überfüllter Wanderwege erwartet Besucher hier eine Landschaft aus schneebedeckten Gipfeln, alpinen Seen und weiten Hochebenen.