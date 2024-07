Abendprogramm im Apothekergarten Waiblingen: Literatur, Musik und Märchen statt Müll

1 Der Apothekergarten ist ein lauschiges Plätzchen in der Waiblinger Altstadt. Foto: privat/Thomas Renz

Der Waiblinger Apothekergarten ist ein lauschiger Ort, er wird aber oft mit Abfall verdreckt. Die Initiative Waiblingen klimaneutral steuert im Sommer mit Kulturevents gegen.











Allerlei bewährte Heilkräuter wachsen im Waiblinger Apothekergarten unterhalb der Nikolauskirche – und das schon seit mehr als 300 Jahren. Allerdings sieht es in dem lauschigen Gärtlein insbesondere im Sommerhalbjahr oft schlimm aus – nächtliche Besucher hinterlassen ihren Müll und zerstören auch Teile des Gartens. Die Initiative Waiblingen klimaneutral will da Abhilfe schaffen, in dem sie mehr Menschen in das Schmuckstück an der Kirchenmauer lockt. An jedem zweiten Freitagabend – und zwar ab dem 5. Juli – veranstaltet die Initiative den Sommer über unter dem Titel „Abendstimmung im Apothekergarten“ je von 19 Uhr an ein Kulturprogramm unter freiem Himmel.