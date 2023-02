1 Unsere Redakteure beantworten in der digitalen Abendkonferenz Fragen von Abonnentinnen und Abonnenten zum Krieg in der Ukraine. Foto: dpa/ukrinform

Zwölf Monate Krieg in der Ukraine: In einer digitalen Abendkonferenz teilen unsere Redakteure ihre Expertise und beantworten live die Fragen unserer Abonnenten. Sie wollen dabei sein? Hier geht es zur Anmeldung.















Link kopiert



Am 24. Februar 2022 überfielen russische Truppen die Ukraine. Russlands Präsident Wladimir Putin hat sein wichtigstes Kriegsziel, den Sturz der Regierung in Kiew, nicht erreicht. Aber seine Soldaten halten, trotz militärischer Rückschläge, wichtige Teile der Ukraine besetzt.

Viele Fragen ein Jahr nach Kriegsbeginn in der Ukraine

An einer mehr als tausend Kilometer langen Frontlinie stehen sich heute russische und ukrainische Truppen gegenüber. Zehntausende Soldaten und Zivilisten sind gestorben, viele Hunderttausend Menschen mussten ihre Heimat verlassen. Eine große Zahl ukrainischer Städte ist zerstört oder sehr schwer beschädigt.

Ein Jahr nach Kriegsbeginn stellen sich viele Fragen. Wie konnte es der Ukraine gelingen, sich gegen die russische Militärmacht zu behaupten? Wie wird sich die militärische Lage durch die Panzerlieferungen aus dem Westen verändern – und folgen nun bald Kampfjets? Welche Strategie verfolgen die USA und China in diesem Konflikt? Welchen Kurs fährt der deutsche Kanzler Olaf Scholz? Und schließlich: wie und wann kann das Blutvergießen beendet werden?

Das Wichtigste zur Abendkonferenz

Diese und andere Fragen werden Redakteure der Stuttgarter Zeitung und der Stuttgarter Nachrichten in einer digitalen Veranstaltung über Zoom versuchen zu beantworten. Am Donnerstagabend 16. Februar 2023, ab 19:30 Uhr, können Sie dabei sein und schon vorab oder live Ihre Fragen stellen.

Die Runde wird moderiert von Rainer Pörtner, Leitender Editor. Mit dabei sein wird unser Reporter Franz Feyder, der in den ersten Kriegstagen in die Ukraine fuhr und jetzt wieder vor Ort ist. Christian Gottschalk, Redakteur in Stuttgart, analysiert die Lage in Moskau, Peking und Washington. Unser Berliner Bürochef Tobias Peter wirft den Blick auf die deutsche Politik im Rahmen der EU.

So melden Sie sich zur Abendkonferenz an

Die Abendkonferenz ist exklusiv für Abonnentinnen und Abonnenten unserer Zeitung und findet über Zoom statt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Für die Anmeldung müssen Sie sich einmalig mit Ihrer Kundennummer auf unserem Portal für Abonnenten www.zeitung-erleben.de registrieren. Nach erfolgreicher Registrierung können Sie sich über diesen Link www.zeitung-erleben.de/abendkonferenz für die Abendkonferenz anmelden. Halten Sie dafür Ihre Kundennummer bereit. Auf Zeitung erleben können Sie exklusive Veranstaltungen, Veranstaltungen zum Vorteilspreis und vieles mehr buchen.

Ihre Fragen zum Thema „Ukraine-Krieg“ können Sie ab sofort unter chef@stzn.de, Betreff: Ukraine-Krieg, stellen.