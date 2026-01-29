Abendkonferenz zur Landtagswahl: Wer regiert das Land? Wer folgt auf Kretschmann?

Am 8. März wählt Baden-Württemberg einen neuen Landtag. In einer digitalen Abendkonferenz unserer Redaktion blicken wir auf die Wahl.
Am 8. März 2026 ist Landtagswahl, und das Land blickt mit Spannung auf diesen Tag: Es endet die Ära Kretschmann. Baden-Württemberg steht auch in anderen Fragen vor großer Ungewissheit. Wer wird der Nachfolger des langjährigen grünen Ministerpräsidenten? Welche Partei wird stärkste Kraft im neuen Landtag? Vor welchen Herausforderungen steht das Land? Diese und weitere Fragen diskutieren wir in unserer nächsten Abendkonferenz.