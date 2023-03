1 Unseren Abonnentinnen und Abonnenten bieten wir die Teilnahme an einer Diskussionsrunde zum Thema China an. Foto: StN

China wird zu einer großen Herausforderung für den Rest der Welt. In einer digitalen Abendkonferenz teilen unsere Redakteure ihre Expertise und beantworten Ihre Fragen. Hier können Sie sich anmelden.









Gerade hat sich Xi Jinping zum dritten Mal als Parteichef, Staatspräsident und oberster Militärführer wählen lassen. Seit Mao Zedong gab es keinen chinesischen Politiker mit einer solchen Machtfülle – und Xi setzt sie umfassend ein.

Innenpolitisch hat er die Zügel fest in der Hand. Innerparteiliche Konkurrenten werden kaltgestellt, jeder Protest außerhalb der Partei wird im Keim erstickt. Chinas Wirtschaft und Wissenschaft sollen eine globale Spitzenposition erringen. Außenpolitisch tritt Peking unter Xi immer selbstbewusster auf. Unübersehbar strebt der 69-Jährige eine „Wiedervereinigung“ seines Landes mit Taiwan an.

Damit wird China zu einer großen Herausforderung für den Rest der Welt – ökonomisch, politisch und militärisch. Wie soll der Westen darauf reagieren? Wie abhängig sind wir schon heute von China – und zu welchem Preis ließe sich diese Abhängigkeit verringern? Und wie stabil ist die Herrschaft der chinesischen KP unter Xi überhaupt?

Das Wichtigste zur Abendkonferenz

Diese und andere Fragen werden Redakteure der Stuttgarter Zeitung und der Stuttgarter Nachrichten in einer digitalen Veranstaltung über Zoom versuchen zu beantworten. Am Donnerstag, 30. März 2023, ab 19:30 Uhr, können Sie dabei sein. Sie können vorab und live am Abend Ihre Fragen stellen!

Die Runde wird moderiert von Rainer Pörtner, Leitender Editor. Mit dabei sein wird Christian Gottschalk, China-Experte unserer Redaktion in Stuttgart. Unser Washington-Korrespondent Thomas Spang beschreibt die amerikanische Sicht. Und unser Berliner Bürochef Tobias Peter analysiert die deutschen Reaktionen.

So melden Sie sich zur Abendkonferenz an

Die Abendkonferenz ist exklusiv für Abonnentinnen und Abonnenten unserer Zeitung und findet über Zoom statt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Für die Anmeldung müssen Sie sich einmalig mit Ihrer Kundennummer auf unserem Portal für Abonnenten www.zeitung-erleben.de registrieren.

Nach erfolgreicher Registrierung können Sie sich über diesen Link www.zeitung-erleben.de/abendkonferenz für die Abendkonferenz anmelden. Halten Sie dafür Ihre Kundennummer bereit. Auf Zeitung erleben können Sie exklusive Veranstaltungen, Veranstaltungen zum Vorteilspreis und vieles mehr buchen.

Ihre Fragen zum Thema „China fordert die Welt heraus“ können Sie ab sofort unter chef@stzn.de, Betreff: China, stellen.