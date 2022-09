Abendeckkreuzung in Ostfildern

1 In Ostfildern kollidierten am Mittwoch drei Fahrzeuge zwischen den Ortsteilen Heumaden und Kemnat. Foto: 7aktuell.de//Alexander Hald

Bei einem Unfall in Ostfildern (Kreis Esslingen) wurde am Mittwochmittag eine Frau verletzt. Zudem entstand ein hoher Schaden und drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.















Nach einem Zusammenstoß dreier Fahrzeuge auf einer Kreuzung in Ostfildern musste eine Frau ins Krankenhaus gebracht werden. Außerdem wurden die drei beteiligten Fahrzeuge abgeschleppt. Nach Angaben der Polizei kam es gegen 13.30 Uhr zu dem Unfall an der Abendeckkreuzung. Hier treffen zwischen den Ortsteilen Heumaden und Ruit die Kirchheimer Straße und die Heumadener Straße aufeinander.

Kollision mit drei Fahrzeugen auf der Kreuzung

Eine 66-jährige Frau fuhr auf der Linksabbiegespur von Heumaden kommend auf die Kreuzung. Den aktuellen Erkenntnissen der Polizei zufolge fuhr die Frau wegen eines gesundheitlichen Zwischenfalls nach rechts, weshalb sie frontal in das Auto einer 75-Jährigen fuhr. Diese hatte an der roten Ampel gehalten, um nach links in Richtung Kemnat abzubiegen. Durch den Aufprall wurden beide Fahrzeuge auf einen Lastwagen geschoben, der hinter der 75-Jährigen gewartet hatte.

Medizinischer Vorfall als Unfallursache

Der Rettungsdienst kümmerte sich am Unfallort um die 66-Jährige, bevor sie in eine Klinik gebracht wurde. Sowohl die 75 Jahre alte Pkw Fahrerin, als auch der 57-jährige Lastwagenfahrer blieben augenscheinlich unverletzt. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. Alle drei beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 25 000 Euro.