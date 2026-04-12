Abend im Zeichen der Tenniswelt: Boris Becker und Ehefrau Lilian machen Event in Monaco zur Date-Night

Sie haben den Pärchenabend sichtlich genossen: Boris Becker und seine Ehefrau Lilian haben am Samstag die "Grande Nuit du Tennis" im Rahmen der Rolex Monte-Carlo Masters besucht. Auch das Tennisturnier verfolgten sie vor Ort.
Tennislegende Boris Becker (58) und seine Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro mischten sich am Samstag unter die Promigäste der 32. "Grande Nuit du Tennis" im Salle des Etoiles der Sporting Monte-Carlo. Bei dem Galaabend inklusive Dinner und Showprogramm werden traditionell Mitglieder der Fürstenfamilie, Spieler, Sponsoren und Partner der Monte-Carlo Masters sowie VIPs erwartet. Unter den Gästen befanden sich laut "Paris Match" Mélanie-Antoinette de Massy oder Tennisstar Jannik Sinner (24), der sich mit dem Paar unterhielt.