Abbau in Stuttgart läuft: Die Fußball-EM verschwindet – aber nicht ganz

12 Das Fußballfeld auf dem Marktplatz ist schon in der Nacht nach dem EM-Finale abgebaut worden – der Rest folgt zügig. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Mit Schlusspfiff des EM-Endspiels am späten Sonntagabend haben in der Innenstadt die Abbauarbeiten begonnen. Vieles verschwindet in Windeseile, manches wird weitergenutzt – bei den Jazz Open oder beim MTV Stuttgart.











So mancher Passant reibt sich am Montagmorgen die Augen: Der Marktplatz sieht bereits ganz anders aus als noch am Vorabend. Die Abbautrupps sind hier besonders schnell angerückt. Noch in der Nacht nach dem Schlusspfiff des Endspiels der Fußball-Europameisterschaft zwischen Spanien und England ist es der ersten der vier Stuttgarter Fanzonen an den Kragen gegangen. Das Fußballfeld, in den vergangenen Wochen äußerst beliebter Treffpunkt für große und kleine Kicker, ist Geschichte. Und auch am Rest wird am Montagmorgen heftig geschraubt.