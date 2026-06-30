Am Windpark Winterbach ist ein Hauptlager ausgetauscht worden. Im Einsatz war ein Kran-Gigant, der nun nach und nach wieder abgebaut wird.

Das Windrad ragt wieder mit seinen drei Rotorblättern in die Höhe und der 180 Meter hohe Giga-Kran hat seine Arbeit erledigt. Die Reparaturarbeiten an einer der drei Windkraftanlagen auf dem Goldboden bei Winterbach befinden sich im Endspurt. „Derzeit werden noch abschließende Arbeiten in der Gondel durchgeführt und die Wiederinbetriebnahme der Windenergieanlage vorbereitet“, teilte eine Unternehmenssprecherin der EnBw kürzlich auf Nachfrage mit. Die Gondel, auch Maschinenhaus genannt, ist das technische Herzstück einer Windkraftanlage. Man gehe davon aus, dass die Anlage in den kommenden Tagen wieder betriebsbereit ist.

Bei der Windkraftanlage musste das sogenannte Hauptlager ausgetauscht werden, wie der Energiekonzern EnBW im Vorfeld der Arbeiten mitgeteilt hatte. „Das Hauptlager ist das zentrale Lager in der Windkraftanlage, das die Hauptwelle trägt und die Drehbewegung des Rotors mit sehr geringer Reibung ermöglicht“, so die Sprecherin.

Die einzelnen Teile des Giga-Krans liegen zum Abtransport bereit. Foto: Eva Schäfer

Mit dem Austausch des Hauptlagers sei der Windkraftanlagenhersteller Nordex beauftragt worden. In diesem Zusammenhang sei auch das Kranunternehmen Hofmann-Krane eingebunden worden. Der Rückbau des Krans sei für die kommenden Tage vorgesehen. Der Abtransport der einzelnen Komponenten per Lastwagen werde voraussichtlich bis Ende der Woche dauern.

Der Windpark Goldboden mit seinen drei Windkraftanlagen ist seit 2017 in Betrieb und versorgt laut der EnBW rund 7500 Haushalte mit erneuerbarem Strom. Der Schaden am Hauptlager sei im vergangenen Jahr festgestellt worden, der technische Austausch sei intensiv vorgeplant worden. Der Standort des Windparks befindet sich nahe der „Goldboden“ genannten Hochfläche, südlich der Gemeinde Winterbach. Die Fläche erstreckt sich entlang der Kreisstraße 1209. Das Areal befindet sich im Wald auf Flächen von ForstBW.