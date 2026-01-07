ABBA-Star: Björn Ulvaeus trauert um seine Ex-Frau Lena

1 Björn Ulvaeus und Ex-Frau Lena waren über 40 Jahre lang verheiratet. Foto: Imago images/TT

Björn Ulvaeus' Ex-Frau Lena Ulvaeus ist im Alter von 76 Jahren gestorben. Der ABBA-Star erklärte in einem Statement: "Ich vermisse sie sehr."











Link kopiert



Der schwedische Musikstar Björn Ulvaeus (80) trauert um seine Ex-Frau Lena. Das berichtet unter anderem "Expressen". Die beiden waren 41 Jahre lang verheiratet. Die Ehe hielt von 1981 bis 2022. In einem Statement erklärte ABBA-Legende Björn Ulvaeus: "Ich vermisse sie sehr. Es ist sehr traurig, dass sie gestorben ist." Er denke oft an sie, "obwohl wir uns vor vier Jahren getrennt haben. Und ich denke in dieser traurigen Zeit an unsere Kinder Emma und Anna."