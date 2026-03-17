Wer den Kölner Dom noch kostenlos besichtigen möchte, muss sich beeilen. Ab der zweiten Jahreshälfte soll ein Besuch Eintritt kosten. Was bislang dazu bekannt ist.
Millionen von Menschen besuchen jährlich den Kölner Dom. Viele von ihnen werden künftig zahlen müssen: Die hohe Domkirche führt "ab der zweiten Jahreshälfte 2026 eine Besichtigungsgebühr für touristische Besucherinnen und Besucher ein". Das hat das verantwortliche Domkapitel kürzlich beschlossen. Hier alle bislang bekannten Informationen darüber, was sich ändern wird - und was gleich bleiben soll.