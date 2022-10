1 Für das Jahr 2022 sieht die Gebührenordnung für Tierärzte (GOT) höhere Kosten vor. Aber wann steigen die Tierarztkosten? Foto: Andy Gin / Shutterstock.com

Neben dem Zeitaufwand fallen bei der Haustierhaltung auch Kosten für die Gesundheit an. Noch in diesem Jahr sieht die Gebührenordnung für Tierärzte (GOT) höhere Kosten vor. Aber wann steigen die Tierarztkosten?















Haustiere sind in vielen Fällen für die Besitzer ein wichtiger Teil der Familie. Zusätzlich zu den Haltungskosten müssen Tierbesitzer auch Kosten für den Praxisbesuch beim Tierarzt mit einberechnen. Wer keine Versicherung hat, für den wird der Besuch künftig noch teurer.

Wann steigen die Tierarztkosten? - 22. November 2022

Die Kosten für die Leistungen bei Tierärzten wird von der Gebührenordnung für Tierärzte (kurz GOT) vorgegeben. Eine umfassende Änderung der GOT mit höheren Kosten ist bereits seit dem Jahr 2020 in Planung und wurde im Sommer dieses Jahres beschlossen. In Kraft tritt der neue Gebührenrahmen der GOT am 22. November 2022 (1).

Wie hoch steigen die Tierarztkosten?

Ab dann kommen auf Tierbesitzer deutlich höhere Kosten zu. Während zum Beispiel eine allgemeine Untersuchung mit Beratung für Hund oder Katze im einfachen Satz in Deutschland bisher 8,98 Euro gekostet hat, müssen die Besitzer nun mit 23,62 € im einfachen Satz rechnen.

Je nach individuellen Aufwand kann der Tierarzt den bis zu dreifachen Satz stufenlos in Rechnung stellen. Eine Rolle für den berechneten Satz spielen dabei zum Beispiel der Zeitpunkt (Notdienst), der Zeitaufwand, der Wert des Tieres oder die Schwierigkeit der individuellen Leistung. Die wichtigsten Preise der neuen Tierarztkosten finden Sie hier:

Warum steigen die Tierarztkosten?

Auch wenn die momentan hohe Inflation für einen Großteil der Preissteigerungen verantwortlich ist, spielt sie für die Preisgestaltung der neuen GOT keine Rolle. Basis der neuen Gebühren sind die Ergebnisse einer im Jahr 2020 durchgeführten Studie vor dem Anstieg der Inflation. Außerdem war eine Anpassung längst überfällig, da es seit 1999 keine umfassenden Änderungen mehr gegeben hat (2).