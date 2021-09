1 Wann kommt die 2G-Regel? Foto: Zolak / shutterstock.com

Im Laufe dieser Woche soll eine neue Corona-Verordnung eingeführt werden, die unter anderem eine 2G-Regelung mit sich bringt. Doch unter welchen Umständen wird diese überhaupt eingeführt? Wir klären auf.















Die Landesregierung hat eine neue Corona-Verordnung angekündigt, welche die Situation in den Krankenhäusern als Maßstab für neue Schutzmaßnahmen im Kampf gegen die Pandemie zur Grundlage nimmt. Unter anderem soll es bei zu hoher Auslastung der Krankenhäuser eine 2G-Regelung für die meisten Bereiche des öffentlichen Lebens geben. Das heißt, nur noch geimpfte und genesene Personen dürften in Restaurants, Bars oder Clubs. Wann die 2G-Regel in Kraft tritt, hängt jedoch von zwei Werten ab.

Ab wann gilt die 2G-Regel?

Laut einer offiziellen Pressemitteilung der Landesregierung kann die neue Corona-Verordnung mitsamt der 2G-Regelung erst in Kraft treten, sobald das neue Infektionsschutzgesetz auf Bundesebene eingeführt wird. Damit ist voraussichtlich Mitte dieser Woche zu rechnen. Daraufhin wird dann für Baden-Württemberg die neue Corona-Verordnung gelten. Mit deren Verkündung tritt aber nicht automatisch die 2G-Regel in Kraft, denn die Einführung hängt maßgeblich von zwei Werten ab: der 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz oder der Intensivbettenbelegung mit COVID-19-Patienten. Was die Hospitalisierungsrate bedeutet und wie man sie berechnet, haben wir in diesem Artikel zusammengefasst. Die kritischen Werte für die Kennzahlen sehen wie folgt aus:

Warnstufe: 7-Tage-Hospitalisierungsrate von 8,0 oder 250 COVID-19-Fälle auf den Intensivstationen. Wird einer dieser beiden Werte überschritten, gilt für Ungeimpfte eine PCR-Testpflicht in den Bereichen, in denen momentan noch ein Schnelltest ausreicht.

Alarmstufe: 7-Tage-Hospitalisierungsrate von 12,0 oder 390 COVID-19-Fälle auf den Intensivstationen. Wird einer dieser beiden Werte überschritten, wird die 2G-Regel in Baden-Württemberg eingeführt. Ungeimpfte Personen hätten dann nur noch Zugang zu Geschäften des täglichen Bedarfs wie dem Lebensmitteleinzelhandel oder Tankstellen.

Wie sieht die Lage aktuell aus?

Am gestrigen Montag, den 13.09.2021, lag die Hospitalisierungsinzidenz bei 2,2 und 204 COVID-19-Fälle befanden sich in intensiv-medizinischer Behandlung. Die aktuellen Werte veröffentlicht das Staatsministerium auf dieser Seite.

Wird es Ausnahmen geben?

Da sich nicht alle Menschen gegen das Coronavirus impfen lassen können (siehe hier) oder noch nicht genug Zeit für eine Impfung hatten, wird es für diese Gruppen Ausnahmen bei der PCR-Testpflicht und der 2G-Regelung geben, wie die Landesregierung schreibt. Darunter fielen zum Beispiel Schwangere oder Kinder und Jugendliche. Wie genau diese Ausnahmen aussehen werden, bleibt in der Pressemitteilung bislang aber offen.

