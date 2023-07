1 Der Aileswasensee in Neckartailfingen lockt mit einem Strand. Foto: imago images/7aktuell.de Daniel Jüptner

Der Sommer geht in die Vollen – da tut ein Sprung ins kühle Nass gut. Abkühlung bieten die Seen rund um Stuttgart. Einige von ihnen sind mit dem 9-Euro-Ticket erreichbar.









Die Region Stuttgart ist zwar nicht gerade berühmt für idyllische Badeseen – doch wer Abkühlung in der Natur sucht, findet auch hier in der Gegend schöne Stellen zum Schwimmen. Um in einem natürlichen Gewässer zu baden, müssen von Stuttgart aus einige Kilometer zurückgelegt werden, meist mit dem Auto. Der Grund: Die öffentliche Anbindung an die Seen in der Region ist in vielen Fällen alles andere als ideal. Wer aber eine Fahrt in Bus und Bahn nicht scheut und auch Umstiege in Kauf nimmt, erreicht schon in der Dauer von etwa einer Stunde fünf Badeseen nahe Stuttgart.