Ab Mittwochabend: Verdi kündigt Streik am DHL-Drehkreuz an

Verdi kündigt Streik am DHL-Drehkreuz an

1 Am DHL-Frachtdrehkreuz am Flughafen Leipzig wird ab Mittwochabend gestreikt. Foto: Moritz Frankenberg/dpa

Die zweite Verhandlungsrunde blieb ohne Ergebnis, so die Gewerkschaft. Das Frachtdrehkreuz des Logistik-Riesen soll ab Mittwochabend bestreikt werden.











Die Gewerkschaft Verdi ruft die Beschäftigten des DHL-Frachtdrehkreuzes am Flughafen Leipzig zu einem dreitägigen Streik auf. Eine Mehrheit der Beschäftigten habe für eine befristete Streikmaßnahme gestimmt, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft der Deutschen Presse-Agentur in Leipzig. Demnach sollen die Mitarbeiter des Standorts mit Beginn der Nachtschicht am Mittwoch, 18.00 Uhr, die Arbeit niederlegen. Der Streik solle mindestens bis in die Nacht zum Freitag andauern.